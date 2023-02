22 Febbraio 2023 18:45

Ennesimo sbarco di migranti al Porto di Reggio Calabria. L’arrivo di ulteriori 600 migranti, tra cui molte donne e bambini, dopo quelli giunti due giorni fa, è previsto per le ore 14:00 di domani, 22 febbraio. Dei clandestini che arriveranno al Porto, circa 270 rimarranno nella città dello Stretto, mentre gli altri ripartiranno in pullman direttamente verso le destinazioni indicate dal Ministero dell’Interno.