Reggio, il 2023 ASC sulla scia dell’anno scorso. E a gennaio protagonista un ex Reggina

9 Febbraio 2023 15:22

Dopo i risultati del 2022 proseguono ininterrottamente le attività ASC, fornendo valide alternative sia agli sportivi in senso stretto che a coloro che vogliono diversificare i propri orizzonti in ambito sportivo, acquisendo nozioni che permettano anche sbocchi a livello lavorativo. Gli obiettivi di Primo Comitato Provinciale per la Calabria, Secondo Ente di Promozione Sportiva in Calabria e Secondo Comitato Provinciale in ASC Nazionale, non hanno distratto gli addetti ai lavori, che operano incessantemente per fornire strumenti utili nelle diversificate discipline sportive.

Nel mese di Gennaio si è svolto il Corso di Istruttore di Calcio Giovanile, che ha visto il suo inizio con la partecipazione del grande formatore e portiere Emanuele Belardi, quale rappresentazione di come la passione sportiva e la determinazione quotidiana possa rendere concreti i propri sogni. Ancora in svolgimento l’attesissimo Corso di Personal Trainer, al fine di somministrare e/o aggiornare le competenze necessarie degli istruttori, fornendo cognizioni complete e metodi all’avanguardia. Nel mese di Febbraio la seconda tappa del Campionato ASC “PADEL” OPEN, che ha visto primeggiare al Castiglia Padel la coppia Gali-Lombardi in finale contro Moio-Praticò, in una finale combattuta sino all’ultimo smash.

Ma non solo sport. Nel mese di gennaio l’ASC ha organizzato diversi incontri a sostegno dei propri affiliati e tesi nell’intento di far crescere le realtà sportive reggine, fornendo assistenza dall’accesso al Microcredito alla partecipazione ai Bandi sportivi. Questo e non solo in due mesi dall’inizio di questo nuovo anno sportivo targato ASC, che si presenta entusiasmante, all’insegna del fair play e della passione per lo sport. Ma non finisce qui! Già tutto pronto per il Campionato Amatoriale Regionale ASC di padel, previsto per il prossimo Marzo al Magna Grecia Sport Village (CZ), quale evento sportivo aperto a tutti i padeliste, dagli Amatoriali alla Categoria 4.1, dove lo sport non avrà limiti perché “tutti giocano contro tutti”. “Ed allora – si legge nella nota ASC – non perdere l’occasione di entrare a far parte del mondo ASC, perché “seseiASCsivede”. Per informazioni su tutti i corsi, tornei ed affiliazioni scrivi a info@ascreggiocalabria.it oppure visita la pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.