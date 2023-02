Il reggino Parisi in Nazionale di Futsal: convocato dall’Italia per le qualificazioni ai Mondiali

24 Febbraio 2023 18:39

Gianluca Parisi… rilancia. Il portiere reggino, cresciuto nel settore giovanile dell’Asd Cataforio calcio a 5 Reggio Calabria, dopo aver preso parte al raduno con la Nazionale di calcio a 5, tenutosi a Salsomaggiore Terme dal 20 al 23 febbraio scorso, è stato convocato dal CT Max Bellarte per le due sfide del Main Round di qualificazione ai Mondiali Fifa Futsal 2024. L’1 marzo la prima gara, al PalaCatania, contro la Macedonia del Nord, mentre l’8 marzo gli Azzurri voleranno a Gavle per affrontare la Svezia. L’Italia è attualmente in testa al triangolare (formula andata e ritorno) con 4 punti davanti agli svedesi (a 3) ed alla Macedonia del Nord (1). Sfide cruciali per il passaggio del turno e l’ottenimento della qualificazione all’Elite Round a cui accederanno le prime classificate dei dodici gironi insieme alle quattro migliori seconde; le otto peggiori seconde, invece, dovranno passare dai play-off per provare a raggiungere la competizione iridata.

Soddisfazione enorme per l’estremo difensore classe 1996 che con il Cataforio ha disputato la Serie B e la Serie A2 (due stagioni), prima di passare al Città di Melilli per metà stagione, conclusa poi con i colori della Cormar Polistena con cui ha centrato la promozione in Serie A. Con i pianigiani è rimasto un’altra metà stagione, prima di approdare in Basilicata al CMB Matera. Da questa stagione difende i pali con i galloni da titolare della porta della Sandro Abate Avellino, formazione che salvo clamorosi ribaltoni parteciperà ai play-off Scudetto. Reggio Calabria ha un motivo in più per tifare Italia e seguire ancora più da vicino questa disciplina.