Reggina, Strelec: “ho visto video dei tifosi, incredibile!”. E Bondo ammette: “appena ho saputo…”

9 Febbraio 2023 15:39

Dopo la presentazione di Emanuele Terranova ieri al Sant’Agata, anche gli altri due ultimi nuovi arrivati in casa Reggina, Strelec e Bondo, hanno parlato ai tifosi per la prima volta dal proprio arrivo. L’attaccante, addirittura, già a Palermo è andato a un passo dal gol, propiziando l’autorete di Marconi a pochi minuti dall’ingresso in campo. “Sono qui per offrire il mio contributo e darò il massimo per ritagliarmi uno spazio all’interno di una squadra che sta facendo benissimo – dichiara Strelec ai canali ufficiali del club – Debuttare con la maglia amaranto a soli pochi giorni dal mio arrivo è stata un’emozione enorme, ringrazio il mister per l’opportunità. Per una questione di centimetri non sono riuscito a far conciliare il debutto con il gol, ma spero che la gioia personale sia solo rimandata, fermo restando che la cosa più importante è il rendimento della squadra. Certo, dispiace molto per una sconfitta che a conti fatti non meritavamo assolutamente, ma guardando la prestazione c’è da essere più che ottimisti per il futuro. Ho visto parecchi video della tifoseria reggina, il calore che infonde è veramente incredibile: sono convinto che anche con il Pisa saranno il nostro dodicesimo uomo in campo”.

Gli fa eco Warren Bondo, che ancora non ha esordito con la maglia amaranto: “appena ho saputo dell’interesse della Reggina ho risposto subito positivamente e con grande entusiasmo, credo che questo sia un ambiente ideale per un giovane che vuole crescere e mettere in mostra le proprie qualità, basti pensare a quello che sono riusciti a fare Pierozzi e Fabbian. Ringrazio per l’accoglienza i compagni, sin dal primo allenamento hanno fatto sentire me e gli altri nuovi arrivati come se fossimo qui da tanto tempo. Essere in squadra con un campione come Menez, mio connazionale, rappresenta per me un ulteriore stimolo. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera del Granillo e di debuttare con la maglia della Reggina”.