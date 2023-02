Reggina, primo allenamento per i tre nuovi arrivati. E c’è anche il saluto del Presidente Cardona

1 Febbraio 2023 18:37

Dopo l’ufficializzazione di ieri, gli ultimi tre nuovi acquisti in casa Reggina – Terranova, Bondo e Strelec – sono arrivati quest’oggi al Sant’Agata. Hanno incontrato alcune figure della società, tra cui mister Inzaghi, e poi hanno svolto il loro primo allenamento. Ad accoglierli anche il Presidente Cardona, che ne ha approfittato per salutare tutta la squadra e lo staff. I tre giocatori sono integri, si sono regolarmente allenati fino a ieri con le rispettive società e sarebbero eventualmente già pronti a scendere in campo a Palermo, se necessario.