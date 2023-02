Reggina-Pisa, Taibi: “ad oggi problema mentale, dobbiamo lavorare”. E sui tifosi…

11 Febbraio 2023 16:55

“Quando vengono a mancare i risultati, manca anche la serenità. All’andata girava tutto per il verso giusto, ora invece un po’ meno. Non ho niente da rimproverargli. In questo momento si vede e si evince che al primo episodio veniamo castigati. Io sono amareggiato per lo staff e per la squadra, non meriterebbe queste sconfitte. Dobbiamo lavorare, siamo ancora in una posizione di classifica interessante. Nel primo tempo la squadra ha creato e non concretizzato, anche oggi si pensava di poter vincere. Dobbiamo lavorare su questo aspetto mentale, perché se vogliamo parlare di problemi è mentale. La squadra crea e gioca”. Così il ds Massimo Taibi al termine di Reggina-Pisa direttamente dalla sala stampa del Granillo.

“Il nostro pubblico ci ha sempre trascinato e sostenuto, quando si perde c’è dell’amarezza. Tutto è sempre nell’ordine di una normale visione diversa. Anche i tifosi hanno visto che la squadra sta dando il massimo, ad oggi non è tantissimo ma ho contato anche oggi tante occasioni. E’ un peccato e deve far riflettere. Il gol si può prendere ma si deve cercare di reagire. I nuovi? Sono qua da due settimane, purtroppo sono arrivati in un momento in cui la squadra sta costruendo dopo, si devono integrare”.