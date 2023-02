Reggina-Pisa 0-0: si chiude il primo tempo, reti bianche al Granillo | LIVE

11 Febbraio 2023 14:41

Reggina-Pisa è uno dei big match di questo turno di Serie B. Al Granillo due squadre provenienti da sconfitte, in assenza di rilancio ma con qualche assenza importante. Gli amaranto sono al loro primo periodo un po’ delicato, nonostante le prestazioni e una posizione di classifica che resta grandiosa; i toscani sono tornati a rallentare dopo l’ottima rimonta dall’arrivo di mister D’Angelo. Come sempre StrettoWeb è in diretta dal Granillo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, pagelle e dichiarazioni post gara.

Reggina-Pisa, cronaca testuale live

DATO SPETTATORI – Ufficializzato dalla società il dato degli spettatori presenti: sono 9.901, di cui 161 ospiti. Come anticipato questa mattina, impennata nelle ultime ore, favorita forse anche dalla bella giornata.

45’+3 – Si chiude il primo tempo: 0-0 al Granillo.

45′ – Tre i minuti di recupero.

38′ – Proteste amaranto per un presunto rigore su Fabbian, trattenuto in area. Per l’arbitro non c’è nulla, il Granillo rumoreggia.

34′ – Altro ammonito per il Pisa: giallo per Beruatto, che ha fermato Pierozzi, pronto a involarsi.

31′ – Cambio di fronte Menez-Rivas, l’honduregno va dentro e tira: corner.

27′ – Fase tranquilla in questo avvio e troppi errori semplici in fase d’appoggio da ambo le parti.

19′ – Prima grande occasione per la Reggina! Erroraccio in disimpegno del Pisa, Rivas ruba palla, si invola e serve Fabbian, il cui piattone è lento. Mette in corner Nicolas.

11′ – Bene l’asse Hernani-Meneze in questa fase: il francese si accentra e prova a incrociare. Corner.

6′ – Prima occasione Reggina: piazzato, Crisetig mette in mezzo dalla sinistra e Gagliolo colpisce di testa. Palla alta.

4′ – Il gioco è ripreso, per fortuna Terranova si è rialzato ed è rientrato, con un cerotto alla testa. Fermi per circa 3 minuti, previsto lungo recupero nel primo tempo.

1′ – Pazzesco al Granillo, ammonizione record dopo pochissimi secondi. Moreo salta male su Terranova, che finisce a terra in maniera scomposta. Subito dentro i medici, che stanno provando a prestare le prime cure. Ammonito l’attaccante, il gioco è già fermo.

1‘ – Reggina-Pisa, partiti! E’ cominciato il match del Granillo. Prima del fischio d’inizio, minuto di silenzio per le vittime in Turchia dopo il tragico terremoto. In questo primo tempo gli amaranto attaccheranno dalla Curva Sud verso la Nord.

PRIMO TEMPO

Reggina-Pisa, le formazioni ufficiali

Ancora sorprese per Inzaghi: insieme a Fabbian e Crisetig c’è Hernani, in dubbio fino a ieri. A sinistra non va Di Chiara, ma si piazza Gagliolo, per quella che potrebbe essere una difesa a 3 mascherata, con Pierozzi a spingere dall’altro lato e con Terranova all’esordio al centro. Come a Bolzano, poi, Menez sta largo con il centravanti, Strelec. Doppio trequartista per D’Angelo, con Moreo unica punta.

Reggina (4-3-2-1): Contini; Pierozzi, Terranova, Cionek, Gagliolo; Fabbian, Crisetig, Hernani; Rivas, Ménez; Strelec. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Bondo, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves, Nagy, Gargiulo; Morutan, M. Tramoni; Moreo. In panchina: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Gliozzi, Tourè, Sibilli, Zelli, Masucci, De Vitis, Rus, L. Tramoni. Allenatore: Luca D’Angelo.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1. Assistenti: Alessio Tolfo di Pordenone e Andrea Zingarelli di Siena. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Niccolò Baroni di Firenze.