Reggina-Pisa 0-2, le pagelle di StrettoWeb: ripresa insufficiente, la squadra non sembra serena

11 Febbraio 2023 16:23

Altra sconfitta al Granillo: questo pomeriggio passa anche il Pisa, che batte per 0-2 la Reggina. Come spesso accaduto di recente, è nella ripresa che matura il risultato. Ripresa in cui la squadra amaranto non scende concentrata in campo e si fa beffare dalle reti di Gargiulo e Gliozzi, su rigore. La squadra non è sembrata serena: la dimostrazione è nella sostituzione di Gagliolo a inizio secondo tempo, dopo due errori. Di seguito le nostre pagelle.

Contini 6 – Si prende qualche rischio coi piedi, ma non è mai impegnato. Come accaduto quasi sempre, al primo tiro subito prende gol. Sul rigore non può nulla.

Pierozzi 5 – Comincia a destra, poi va a sinistra per emergenza. Causa il rigore dello 0-2 con la squadra tutta sbilanciata.

Terranova 5 – Esordio traumatico dopo pochi secondi, vista la botta e il successivo cerotto, ma poi si comporta egregiamente: esperto ed elegante, si rende pericoloso anche sui piazzati. Nella ripresa tutti insufficienti, anche lui.

Cionek 5 – Idem come sopra. Amnesie inspiegabili, e ormai frequenti, ad inizio ripresa.

Gagliolo 5 – Il difensore è evidentemente poco tranquillo. Dopo gli errori delle ultime settimane, comincia la ripresa con due disattenzioni gravi. Inzaghi lo toglie. E’ l’emblema di una squadra che sembra poco serena, ma vorremmo capire il perché considerando l’andamento, la classifica e l’ambiente.

Fabbian 5.5 – Sbaglia qualche appoggio, ma prova a sfruttare gamba e inserimenti, sue caratteristiche migliori. Tra gli ultimi a mollare, nonostante l’ultimo quarto d’ora si anche abbastanza anomalo al Granillo quest’anno.

Crisetig 5 – Raddoppiato e anche triplicato, non ha ampio spazio di manovra. Costretto ad accelerare, non ci riesce mai.

Hernani 6 – Non era al meglio, dopo l’assenza a Palermo e i due allenamenti di questa settimana, ma nel primo tempo è il migliore. Nella ripresa si eclissa come tutti.

Rivas 5 – Gioca a destra per la prima volta quest’anno e per la prima volta crea poco per quello che è nelle sue corde, ma anche per via di ritmi che non sono (e fa notizia) alti per la Reggina almeno nella prima fase.

Ménez 5 – A sinistra, come a Bolzano, tenta il dribbling e la giocata, qualche volta riesce e qualche volta no. Parte bene, poi scompare.

Strelec 5 – E’ sembrato spaesato. Mai incontro al pallone, mai una sponda spalle alla porta, mai un’apertura. C’è anche da dire che viene servito poco.

dal 50′ Bouah 5 – Entra bene e si rende protagonista di qualche sgroppata interessante sulla destra, sfruttando la sua velocità, ma dopo le due reti anch’egli va in confusione e si becca il rosso.

dal 60′ Canotto 5.5 – Idem come sopra: parte bene, sulla destra crea qualcosa, ma i gol gli tagliano le gambe.

dal 60′ Gori 5.5 – Non fa meglio di Strelec.

dal 70′ – Cicerelli s.v. – Una punizione, finita alta, e nulla più.

All. Inzaghi 5 – La squadra non è più serena e, francamente, è anche inspiegabile. Con una classifica così, con un grande girone d’andata, con una piazza entusiasta, senza pretese. La sconfitta è fotocopia delle altre: si rischia poco ma al primo tiro in porta è gol, per errori banali. Confermata anche una scarsa cattiveria sotto porta.