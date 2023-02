Reggina-Pisa, altro grande ospite al Granillo: domani torna Joseph Dayo Oshadogan

10 Febbraio 2023 23:04

Nato a Genova, cresciuto a Pisa e passato da Reggio Calabria nella prima Serie A. Joseph Dayo Oshadogan sarà il grande ospite di domani al Granillo per Reggina-Pisa. E’ lui stesso ad annunciarlo in un video pubblicato dai canali ufficiali del club amaranto: “ciao a tutti, vivono ancora in me le emozioni che mi avete dato i primi anni di Serie A. Il muro amaranto che ci sosteneva sempre a Reggio e in tutta Italia. Vi aspetto per Reggina-Pisa al Granillo”, ha detto l’ex difensore. Ormai, per il club amaranto, è consuetudine invitare un grande ex alle partite interne.