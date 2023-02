Reggina-Pisa, Inzaghi: “siamo incazzati neri, ci prendiamo i fischi”

11 Febbraio 2023 16:49

“Parto dal presupposto che Gagliolo ha stretto i denti, la sostituzione non era per frenesia e neanche gli errori fatti in quelle due palle. In questo momento non ci va bene nulla, nel primo tempo una grande squadra come il Pisa non ha fatto nulla. Ci prendiamo i fischi, ci dispiacciono, a fine partita ho avuto la sensazione che fossimo ultimi in classifica e retrocessi. Trasformiamo i fischi in applausi, io faccio gli applausi a loro. Sono sicuro che continueremo così. Siamo incazzati neri ma siamo anche realisti. Non eravamo fenomeni e non siamo brocchi adesso. Ho visto che qui c’è poco equilibrio, sabato andremo a vincere”. Così mister Inzaghi al termine di Reggina-Pisa direttamente dalla sala stampa del Granillo.

“Quando prendi gol al primo tiro, e non è stato neanche un tiro, non ho mai visto una cosa del genere. Se una squadra che merita il vantaggio poi va sotto, è normale che ci sia un po’ d’ansia. Ai ragazzi farò leggere gli articoli di luglio, quando ci davano retrocessi. Se ci avessero detto di firmare con il sangue per il terzo posto, lo avremmo fatto. Non penso che gli avversari ci sorprendano, noi creiamo e giochiamo, al di là dell’effetto sorpresa. Abbiamo soluzioni in più col centravanti. Guardiamo la classifica, siamo terzi, sono sicuro che ritorneranno gli applausi”.

“Chi è entrato lo ha fatto in una situazione di gara più complicata, dopo il gol ci si sbilancia. Non mi piace trovare colpevoli, mi prendo le mie responsabilità. Se abbiamo perso sicuramente c’è da migliorare qualcosa, ma io conosco solo il lavoro. Era facile volare in alto, ma io ho sempre detto di stare coi piedi per terra. I fischi fanno parte di questo mestiere, come gli applausi. A me gasa perché guardo la classifica, sono felice, sono terzo. La Reggina ha una dignità. Se il Pisa dice che sta bene il pareggio, dopo che ha speso due milioni a gennaio e dopo che l’anno scorso ha sfiorato la A, allora significa che un po’ tutti dovremmo avere equilibrio. E’ un momento complicato, ma non per le prestazioni”.