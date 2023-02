Reggina-Pisa, Inzaghi ammette: “ho dei dubbi”. Ma annuncia un ritorno

10 Febbraio 2023 18:28

Vigilia di Reggina-Pisa. Al Sant’Agata, consueta conferenza stampa del tecnico amaranto Pippo Inzaghi: “se noi siamo in questa posizione è perché ce lo meritiamo, noi siamo lì e dobbiamo continuare a giocare bene, lavorando su certi frangenti. Sappiamo che ora commettiamo qualche sbavatura, a Palermo abbiamo preso gol che non dovevamo prendere, ma l’atteggiamento è il solito. Se ho lavorato sulla testa? Mi è bastato far vedere ai ragazzi la classifica, sono soddisfatto di questo. I ragazzi li ho visti bene, non ci sono problemi”.

Sui nuovi: “Terranova è pronto a debuttare dal primo giorno, per carriera ed età, come Contini. Gli altri due sono giovani ma non è detto che anche loro non siano della partita domani. Terranova poteva giocare già a Palermo, anche se Cionek ha recuperato, si è dimostrato professionista esemplare nonostante la tragedia”.

Sulla probabile formazione: “il centrocampo a tre rimane, ci saranno sicuramente Crisetig e Fabbian, per il terzo vedremo. I dubbi davanti li ho, fino a domani alle 13 neanche i ragazzi sapranno. Vediamo come mi sveglio domani, se stare con Menez in panchina, trequartista o al falso nove. Sono contento di lui, anche se a Palermo non è stata la sua miglior partita. Galabinov è convocato. Ha tanta voglia, lo portiamo con noi, è sempre stato vicino. Ci può dare una mano nello spogliatoio e nel finale, sarà pronto definitivamente tra due, tre settimane”.

Sul Pisa: “viene per vincere, come ha detto D’Angelo, con lui sono passati quasi dall’ultimo posto al terzo, è una delle migliori. Serve la solita Reggina senza commettere gli errori di Palermo. I tifosi? Alle 14 non è un orario fortunato, fuori giochiamo come in casa, ma siamo noi a dovere trascinarli. Potremo perdere ancora ma daremo sempre tutto, la gente lo ha capito”.

Infine, sull’iniziativa con la moglie di oggi: “fa piacere vedere questi ragazzi che si impegnano per la propria città, è sempre bello quando lo si fa, e poi la Reggina gli ha dato la possibilità di venire al Granillo gratis”.