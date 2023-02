Reggina-Pisa, D’Angelo: “la squadra non è felice, ma domani vogliamo vincere”. I convocati

10 Febbraio 2023 16:34

“La squadra non è felice perché non stiamo facendo bene, anche se non tanto a livello di prestazioni, che sono state sempre buone a parte quella col Cittadella. Per questo la squadra non è al massimo ma è dentro gli allenamenti, si allena bene, con convinzione. Domani vogliamo cercare di vincere, giocando con più tranquillità e meno ansia. La Reggina è la squadra più esperta del campionato, sta facendo come si pensava un campionato importante. I singoli? Caracciolo c’è e domani potrebbe anche giocare. Moreo è a disposizione, può giocare dall’inizio così come subentrare. Stessa cosa per Sibilli”. Così il tecnico del Pisa D’Angelo nella conferenza stampa della vigilia del match di domani al Granillo contro la Reggina.

Risultano quindi out i due squalificati Mastinu e Marin e l’infortunato Torregrossa, tra gli altri, ma c’è Moreo, che per tutta la settimana è stata in dubbio. Di seguito i convocati diramati dall’allenatore.