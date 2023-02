Reggina-Pisa, D’Angelo: “ansia nel primo tempo, ma nella ripresa siamo usciti meglio noi”

11 Febbraio 2023 17:08

“Nel primo tempo la Reggina ha impattato meglio di noi, cosa che accade spesso, mentre nella ripresa abbiamo giocato meglio, delegittimando i tre punti. Abbiamo pareggiato a Genova due settimane fa, a Como eravamo a un passo dalla vittoria, abbiamo steccato un po’ in casa ma abbiamo fatto bene a gennaio. Era una partita difficile, perché la Reggina è forte e spinta dal pubblico, non era semplice e nei primi minuti abbiamo sentito questa spinta. Poi siamo usciti meglio noi. Ci siamo difesi bene in avvio, contro giocatori come Menez, Hernani, Rivas. Per quanto visto nel primo tempo ci poteva stare anche il pari, noi abbiamo avuto ansia all’inizio, eravamo preoccupati, perché abbiamo subito troppo mentalmente la sconfitta contro il Sudtirol”. Così il tecnico D’Angelo al termine di Reggina-Pisa.