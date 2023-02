Reggina-Pisa, Crisetig: “ho il nervoso dentro. Non cambio la mia prestazione con la loro”

11 Febbraio 2023 17:04

“La frenesia ci può stare dopo che si va in vantaggio. Dal mio punto di vista ho visto una buona squadra, nel primo tempo meritavamo il gol. Penso di aver visto una buona partita. Non siamo arrabbiati, di più. Sappiamo che possiamo raccogliere di meglio. Nella sconfitta bisogna trovare qualcosa di positivo. E’ quello che ho visto e che vedo in settimana. Siamo tutti positivi. Dal mio punto di vista, se mi chiedono se preferisco la prestazione della Reggina o quella del Pisa, dico quella della Reggina, non la cambio”. Così il capitano Lorenzo Crisetig al termine di Reggina-Pisa direttamente dalla sala stampa del Granillo.

“I gol li fai se crei e proponi, è un momento che non sta girando bene, perché prendiamo gol alla prima occasione. Ci metto la faccia e dico che vedo i miei compagni, vedo che si arrabbiano, che si incazzano in tutto. E’ questo lo spirito positivo che bisogna mantenere. Perdere così fa venire il nervoso dentro, credetemi. Incredibile prendere due gol di testa da fuori area, non succede mai. Ma l’unica ricetta è lavorare”.