Reggina-Pisa, i convocati di Inzaghi: out in 4, ma anche importanti ritorni. E la formazione…

10 Febbraio 2023 19:09

In quattro sono out, ma ci sono anche due importanti ritorni. Questo il computo dei convocati diramati da mister Inzaghi alla vigilia di Reggina-Pisa. Si rivede dopo mesi Galabinov, sceso in campo con la Primavera sabato scorso. Il possente attaccante bulgaro non è ovviamente al meglio ma, come affermato dal mister in conferenza, starà col gruppo anche per fare spogliatoio, dall’alto della sua esperienza e grande voglia di tornare. Altro importante ritorno è quello di Hernani, ma è difficile che possa scendere in campo dal primo minuto, considerando l’assenza a Palermo e la ripresa degli allenamenti in questa settimana. Fuori rimangono dunque lo squalificato Majer, il lungodegente Obi e gli infortunati Camporese e Ricci, i quali ne avranno ancora per qualche settimana.

E le possibili scelte per domani? Davanti ai giornalisti il mister ha ammesso di avere più di un dubbio e che la formazione i calciatori la sapranno domani alle ore 13, quando sarà ufficiale. Non ha chiuso all’ipotesi che i nuovi possano essere della partita, così come che Menez possa stare dietro una punta o anche in panchina, con la presenza di un centravanti. Le certezze sono Fabbian e Crisetig a centrocampo, con tre per un posto a completare il reparto. Di seguito i convocati.

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Indisponibili: Camporese, Majer, Obi, Ricci.