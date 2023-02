Reggina-Pisa, Cardona: “niente giustificazioni, ma non perdiamo la bussola. E sui fischi dico..”

11 Febbraio 2023 19:20

“Il momento è particolare, ma dobbiamo tenere i piedi per terra, metterci a posto e pedalare. Crediamo che ci si possa ricompattare, senza andare a trovare giustificazioni. La squadra ha dimostrato determinazione e bel gioco, ha fatto vedere nel girone d’andata cosa sa fare. Fischi dei tifosi? E’ giusto che esprimano il proprio sentimento, sono tifosi e fanno i tifosi, ci può stare che fischino. Da parte nostra serve tornare a lavorare, dispiace, ma siamo terzi e dobbiamo ricompattarci, da buoni calabresi, senza perdere la bussola. L’abbraccio con Inzaghi? Come segno del momento”. Sono le parole del Presidente amaranto Marcello Cardona in zona mista al termine di Reggina-Pisa.