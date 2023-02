Reggina-Pisa, al Granillo una sorpresa speciale. L’aggiornamento sui biglietti venduti

10 Febbraio 2023 12:05

La Reggina torna al Granillo a distanza di tre settimane. L’ultima volta davanti ai tifosi di casa coincide anche con l’ultima vittoria in campionato, il 2-1 in rimonta alla Ternana firmato da una doppietta di Fabbian. Dopo le due sconfitte di Bolzano e Palermo, sullo Stretto arriva il Pisa, anch’egli proveniente da un periodo un po’ così nonostante una buona rimonta con il ritorno di D’Angelo. Il club amaranto, per la gara delle ore 14, ha lanciato una speciale iniziativa per coinvolgere i tifosi, dove “chi è titolare di un abbonamento intero o donna (valido per tutti i settori dello stadio) o chi acquisterà un tagliando intero o donna, avrà diritto a un secondo titolo di accesso a un prezzo speciale in tutti i settori dello stadio”.

Qual è la risposta del tifo amaranto? Al momento, a circa 24 ore dal fischio d’inizio, sono oltre 3 mila i tagliandi staccati, che si vanno ad aggiungere agli oltre 4 mila abbonati. Un numero totale che probabilmente raggiungerà e supererà gli 8 mila, avvicinandosi ai numeri delle ultime gare interne. Ma non è tutto. Nel weekend che porta a San Valentino, alla settimana degli innamorati, allo stadio arriva la Kiss Cam, strumento già presente in alcuni impianti in Italia e non solo. Le coppie presenti al Granillo, se inquadrate, potranno baciarsi. “Butta un occhio al Maxischermo: se sarai inquadrato insieme al tuo partner, è quello il momento in cui un bacio varrà un buono sconto del 10% al Reggina Store di Corso Garibaldi”, scrive la società sui canali social.