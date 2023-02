La Reggina si fa di nuovo male da sola: al Granillo passa anche il Pisa (0-2), terza sconfitta di fila

11 Febbraio 2023 15:51

“Noi vogliamo gente che lotta!”. Ma anche “mercenari non ne vogliamo!”. Questi alcuni dei cori che la Curva Sud canta alla squadra negli ultimi minuti di Reggina-Pisa. E’ la prima volta che la tifoseria contesta, e anche in maniera veemente, la troupe di Inzaghi. Lo fa al termine di un’altra sconfitta, la terza di fila e la seconda consecutiva al Granillo, diventato ormai terra di conquista. I toscani passano per 0-2 sbancando Reggio Calabria così come avevano fatto quasi tutte le altre.

La partita. Il primo tempo è sufficiente, anche se i ritmi non sono altissimi e gli errori semplici in fase d’appoggio si susseguono da ambo le parti. Il Pisa non si avvicina mai da Contini, la Reggina sì dalle parti di Nicolas, ma è ormai assodato come si faccia fatica a segnare. Tra i migliori Hernani, bravo in campo aperto tra le linee dopo il superamento del primo pressing. Di occasioni vere, però, solo una, con il piattone di Fabbian in area troppo debole. Pochi palloni per Strelec, che è sembrato un po’ fuori dal gioco. Nel secondo tempo, invece, si materializza quanto già visto nelle ultime gare: la Reggina non scende in campo e, al primo tiro in porta subito, subisce lo 0-1. Pallone dalla destra, Sibilli stacca di testa come Soleri a Palermo, prende la traversa e sulla ribattuta mette dentro Gargiulo tutto solo. E così emergono i soliti fantasmi: la Reggina perde tranquillità, si sbilancia e il Pisa in contropiede si prende il rigore, che Gliozzi realizza. L’ultima fase di gara solo confusione e poca serenità, con la Sud che contesta e capitan Crisetig che a fine gara si avvicina sotto la Sud per parlare con gli ultras.

Reggina-Pisa 0-2, il tabellino

REGGINA-PISA 0-2

Marcatori: 63′ Gargiulo (P), 70′ rig. Gliozzi (P)

Reggina (4-3-2-1): Contini; Pierozzi, Terranova, Cionek, Gagliolo (51′ Bouah); Fabbian, Crisetig, Hernani (73′ Cicerelli); Rivas (61′ Canotto), Ménez; Strelec (61′ Gori). In panchina: Aglietti, Colombi, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Esteves (46′ Tourè), Nagy, Gargiulo (80′ De Vitis); Morutan (90′ Rus), M. Tramoni (61′ Sibilli); Moreo (61′ Gliozzi). In panchina: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zelli, Masucci, L. Tramoni. Allenatore: Luca D’Angelo.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1. Assistenti: Alessio Tolfo di Pordenone e Andrea Zingarelli di Siena. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Niccolò Baroni di Firenze.

Note – Spettatori: 9 901, di cui 161 ospiti. Ammoniti: Moreo (P), Beruatto (P), Tramoni (P), Bouah (R). Espulsi: Bouah (R) per somma di ammonizioni. Calci d’angolo: 10-2. Recupero: 3’pt, 4′ st.

Reggina-Pisa, cronaca testuale live

90’+4 – Finisce qui: il Granillo diventa terra di conquista, passa anche il Pisa.

90′ – Espulso Bouah, doppio giallo per lui. E il Granillo si svuota in anticipo con la Curva Sud che, per la prima volta, contesta la squadra con qualche coro.

86′ – Crisetig di piattone su corner dopo ribattuta, palla alta. La partita si avvia verso la chiusura.

81′ – Il Pisa gestisce, la Reggina è evidentemente poco tranquilla adesso.

75′ – Punizione di Cicerelli: palla alta.

72′ – Cicerelli per Hernani, Inzaghi cambia modulo: 4-2-4.

70′ – Il Pisa raddoppia e la chiude: Gliozzi è letale dal dischetto e fa 0-2.

68′ – Rigore per il Pisa: contropiede letale dei toscani, Pierozzi atterra l’avversario. Penalty netto.

68′ – Vantaggio Pisa! Solito gol con il solito copione di gara, al primo tiro in porta degli avversari e con una difesa troppo passiva: Sibilli riceve da destra e, come Sibilli a Palermo, va di testa e prende la traversa, la palla torna in campo e Gargiulo può mettere dentro tutto solo.

60′ – Doppio cambio per Inzaghi: escono Rivas e Strelec, entrano Canotto e Gori. Inzaghi ha capito che serve smuovere qualcosa, soprattutto davanti.

53′ – Hernani da fuori, palla alla destra del portiere.

50′ – Due errori clamorosi in fase di disimpegno per la Reggina, con retropassaggi lenti verso Contini. Per questo Inzaghi toglie un distratto Gagliolo e inserisce Bouah, che si sposta a destra con Pierozzi a sinistra.

46′ – Comincia la ripresa di Reggina-Pisa. C’è un cambio per il Pisa: fuori Esteves, dentro Tourè.

SECONDO TEMPO

DATO SPETTATORI – Ufficializzato dalla società il dato degli spettatori presenti: sono 9.901, di cui 161 ospiti. Come anticipato questa mattina, impennata nelle ultime ore, favorita forse anche dalla bella giornata.

45’+3 – Si chiude il primo tempo: 0-0 al Granillo.

45′ – Tre i minuti di recupero.

38′ – Proteste amaranto per un presunto rigore su Fabbian, trattenuto in area. Per l’arbitro non c’è nulla, il Granillo rumoreggia.

34′ – Altro ammonito per il Pisa: giallo per Beruatto, che ha fermato Pierozzi, pronto a involarsi.

31′ – Cambio di fronte Menez-Rivas, l’honduregno va dentro e tira: corner.

27′ – Fase tranquilla in questo avvio e troppi errori semplici in fase d’appoggio da ambo le parti.

19′ – Prima grande occasione per la Reggina! Erroraccio in disimpegno del Pisa, Rivas ruba palla, si invola e serve Fabbian, il cui piattone è lento. Mette in corner Nicolas.

11′ – Bene l’asse Hernani-Meneze in questa fase: il francese si accentra e prova a incrociare. Corner.

6′ – Prima occasione Reggina: piazzato, Crisetig mette in mezzo dalla sinistra e Gagliolo colpisce di testa. Palla alta.

4′ – Il gioco è ripreso, per fortuna Terranova si è rialzato ed è rientrato, con un cerotto alla testa. Fermi per circa 3 minuti, previsto lungo recupero nel primo tempo.

1′ – Pazzesco al Granillo, ammonizione record dopo pochissimi secondi. Moreo salta male su Terranova, che finisce a terra in maniera scomposta. Subito dentro i medici, che stanno provando a prestare le prime cure. Ammonito l’attaccante, il gioco è già fermo.

1‘ – Reggina-Pisa, partiti! E’ cominciato il match del Granillo. Prima del fischio d’inizio, minuto di silenzio per le vittime in Turchia dopo il tragico terremoto. In questo primo tempo gli amaranto attaccheranno dalla Curva Sud verso la Nord.

PRIMO TEMPO

