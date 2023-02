Reggina, la flash sulle scadenze di oggi: il club vuole pagare, il Tribunale rigetta la richiesta. Le ultime

16 Febbraio 2023 13:14

La Reggina è nelle mani del Tribunale. Si sa, si sapeva. Dal passaggio di proprietà di questa estate, alla richiesta di rateizzazione del debito, al momento la società ha le “mani legate” su alcune questioni, in attesa che (intorno a fine aprile) lo stesso Tribunale di Reggio Calabria si pronunci definitivamente e la società dello Stretto chiuda definitivamente col passato e guardi con serenità al futuro. Una delle situazioni in “stand-by” è quella relativa alle ritenute Irpef, la cui scadenza per pagare è oggi, 16 febbraio. Il Presidente Cardona ha affermato qualche giorno fa che il club deve rimettersi al Tribunale ma che l’intenzione è di pagare per non incorrere in deferimenti.

Per questo la Reggina ha presentato istanza scritta al Tribunale di Reggio Calabria per poter ottemperare ai pagamenti nonostante la richiesta in corso. Secondo quanto verificato, però, il Tribunale ha rigettato la richiesta della società, confermando la sua posizione: essendo in regime di concordato, il club non deve pagare, perché ha ragione. E per questo, secondo lo stesso Tribunale, le istituzioni sportive non possono intervenire sulla questione. Precisiamo che non si tratta di una decisione definitiva, ma di un aggiornamento. Ne seguiranno altri in giornata.