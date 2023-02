Reggina, il nuovo pullman è arrivato al Sant’Agata | FOTO

1 Febbraio 2023 17:32

Il nuovo pullman della Reggina è arrivato al Sant’Agata. Dopo i lavori sulla facciata di questi mesi, e l’indiscrezione della scorsa settimana, si era solo in attesa che potesse rientrare a casa propria. E così è. Un tifoso lo ha intercettato sul ponte Calopinace questo pomeriggio e ha immediatamente scattato una foto, come si può vedere dallo scatto pubblicato su un gruppo Facebook amaranto dall’utente Santo Ielo (immagine in evidenza). Il mezzo si stava proprio dirigendo al Sant’Agata e, secondo quanto appreso, è arrivato al centro sportivo poco fa.

Sfondo amaranto, come il precedente, ma adesso c’è ben impresso il logo della Reggina al centro e il volto dei Bronzi di Riace, simbolo della città, nel solco di quell’identità che la nuova proprietà del club vuole imprimere a quella che a tutti gli effetti è la principale squadra calcistica di Reggio Calabria.