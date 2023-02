Reggina-Modena, ancora reddito di cittadinanza: i tifosi amaranto rispondono allo striscione dell’andata

25 Febbraio 2023 19:06

Ricordate lo striscione dei tifosi del Modena al Braglia sul Reddito di Cittadinanza? Riferimento chiaro, con l’indirizzo del centro per l’impiego modenese. Tra i tifosi della Reggina, qualcuno non la prese bene, soprattutto chi in Emilia è stato costretto a emigrare per lavoro. Se ne parlò tanto e non mancarono le polemiche social. Gli ultras amaranto non aspettavano altro, ed ecco adesso riproporsi la situazione inversa, con la “risposta” un girone dopo.

E così, oltre che in campo, oggi è stata sfida aperta, a colpi di cori e striscioni, anche sugli spalti. Per primi sono stati gli ultras amaranto a rispondere agli avversari con “Altro che reddito di cittadinanza, i soldi ce li porti tu venendo in vacanza”, impresso in uno striscione. A quel punto, non si è fatta attendere la risposta dei modenesi: “a lavurer”, hanno risposto in un altro striscione. A corredo dell’articolo qualche foto.