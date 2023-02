Reggina-Modena torna dopo 9 anni: dalle beffe Milanetto e Pasino agli show Bonazzoli e Campagnacci

23 Febbraio 2023 13:58

Reggina-Modena torna al Granillo dopo 9 anni. L’ultimo confronto, infatti, è stato nella stagione 2013-2014, ultima degli amaranto in B. Fu 2-2, allora, così come l’anno prima. La sfida è un classica degli anni 2000, giocata quasi sempre in B (14 scontri) e 2 in A. Il computo totale è di 16 sfide, con 5 vittorie a testa e 6 pari. Prima assoluta negli anni ’60, nella prima B della Reggina, e fu sconfitta all’esordio. La vittoria arriva qualche anno dopo, al terzo confronto. Poi una breve parentesi nel ’90-’91, con un’altra sconfitta (sempre e solo per 0-1, unico risultato con cui il Modena ha sbancato Reggio) e il ritorno negli anni 2000, come detto.

Qui si consumano due beffe. La prima è nel 2001-2022, Serie B, con entrambe le squadre in lotta per la A e poi entrambe promosse. E’ aprile, segna Milanetto su rigore al 90′ e complica la strada della Reggina, che però poi si rialza e qualche settimana dopo festeggia. Medesima beffa l’anno dopo, al primo scontro in Serie A in assoluto: sempre gol nel finale (80′), sempre sconfitta per 0-1, ma a segnare è il grande ex Rubens Pasino. L’anno dopo, secondo e ultimo confronto in massima serie, è 1-1, con Campedelli che risponde a Dall’Acqua. Da lì in poi, la sfida torna nel 2009 e si gioca per 5 anni di fila. Altra sconfitta nell’anno del ritorno in B, poi gli amaranto si scatenano e per due anni di fila rifilano un poker ai canarini, prima con lo show di Bonazzoli e poi con quello di Campagnacci (entrambi doppietta). Le ultime due sfide, come detto, sono due spettacolari pari per 2-2. Di seguito i video delle ultime sfide.