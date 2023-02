Reggina-Modena, Pierozzi: “serviva la scintilla”. Crisetig: “vincere aiuta a vincere” | VIDEO

25 Febbraio 2023 17:04

Al termine del match, all’interno della sala stampa del Granillo, si presentano Pierozzi e Crisetig. “E’ stato importante riunirsi col pubblico perché ci sono stati dei fraintendimenti nelle scorse partite – ha detto l’esterno della Fiorentina – Abbiamo fatto vedere che la squadra è unita, abbiamo strameritato di vincere. Era importante vincere per il morale, ma ci siamo compattati. Forse non si può parlare di un macigno tolto, ma questa vittoria ci fa stare bene. Non ero contento delle mie prestazioni ultimamente, ma di oggi sono contento e serviva la scintilla. Torneremo quelli di prima, ma eravamo tranquilli anche dopo Reggina-Pisa. Non ci si può sempre affidare a episodi o fortuna o sfortuna, nel primo gol ci ha un po’ aiutato”.

“Vincere aiuta a vincere, dà serenità – ha detto Crisetig – L’importante è la prestazione, come detto dopo Reggina-Pisa. Ci sono poi momenti buoni e meno buoni, ma alla lunga i risultati arrivano. A Cittadella se finiva 3 o 4 a 0 non c’era nulla da dire, poi ci sono gli episodi”.