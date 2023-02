Reggina-Modena 2-1, le pagelle di StrettoWeb: Hernani e Menez, spettacolo per gli occhi

25 Febbraio 2023 16:48

La Reggina torna a vincere dopo settimane difficili. 2-1 al Modena. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Colombi 6 – Nel primo tempo viene chiamato in causa solo una volta. E il pallone va in fondo al sacco. Troppo molle su un tiro parabilissimo. Continua così la percentuale, altissima, che vuole un gol subito quasi ad ogni tiro verso la porta. Ma nella ripresa si rilancia e si riscatta, non era facile.

Pierozzi 7 – Il gol dell’1-0 e poi una prestazione quasi perfetta in difesa. Indovina tutte le diagonali, è concentrato, perfetto, non sbaglia nulla. E lo fa con un giallo addosso che lo condiziona.

Cionek 6.5 – Strizzolo è osso durissimo, ma lui soffre meno del compagno.

Terranova 6 – Come detto, rispetto a Cionek soffre di più Strizzolo. Lo anticipa nettamente sul colpo di testa che poi si stampa sulla traversa. In generale comunque fa il suo.

Di Chiara 6.5 – Giovedì in conferenza aveva detto: “ci siamo allenati a ritmi altissimi, venite a vederci e lo noterete”. La dimostrazione è nella sua gara e nei crampi alla fine.

Majer 6 – Torna mezz’ala e non è lucidissimo in alcune situazioni, ma tiene bene. Non il miglior Majer, ma nel complesso ci può stare.

Crisetig 6 – Qualche errore ma anche ordine e geometrie.

Hernani 7 – Come a Cittadella, quando ha la palla è bello vederlo. Diverte e si diverte, aiutato da Menez e, oggi, anche da Strelec. E’ lui che lo manda in porta nell’azione che poi conduce all’1-o.

Rivas 6 – A destra è più nascosto, si vede poco, ma la Reggina attacca molto di più sul lato sinistro.

Strelec 7 – Perde molti duelli spalle alla porta, ma c’è in entrambi i gol: nel primo lancia Hernani con un tacco di prima, nel secondo mette dentro la zampata decisiva.

Ménez 7.5 – Spettacolo per gli occhi! Quando gioca a sinistra (la sua “mattonella”), ed è ispirato, non ce n’è per nessuno. Entra in tutte le azioni offensive con grandi giocate, personalità, tocchi di prima. E propizia il 2-1.

dal 65′ Canotto 6 – Entra e si piazza a destra, fa il suo.

dal 65′ Gori 6 – Fa a sportellate e sfiora il 3-1.

dal 73′ Cicerelli s.v.

dal 90′ + Liotti s.v.

All. Inzaghi 7 – Trasforma in rabbia e personalità il periodo negativo e si vede dall’approccio di primo e secondo tempo. Un po’ di paura nel finale, prevedibile, ma tiene bene e si toglie un macigno.