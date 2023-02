Reggina-Modena, i convocati di Inzaghi e le possibile scelte di formazione

24 Febbraio 2023 19:50

Ufficiale la lista dei convocati del tecnico amaranto Pippo Inzaghi per il match di domani tra Reggina e Modena. Difesa ridotta: ancora out Camporese e Gagliolo. Manca Fabbian in mezzo per squalifica, oltre al solito Obi, mentre davanti è sempre fuori Ricci, ma torna Galabinov.

Capitolo formazione. Non dovrebbero essere previsti grossi cambiamenti, al netto di qualche assenza. Si va verso la conferma di buona parte dell’undici visto a Cittadella, con Crisetig che dovrebbe sostituire Fabbian e con Majer spostato sulla mezz’ala. Scelte obbligate dietro, mentre davanti c’è più possibilità, ma il primo tempo in Veneto ha fatto capire che quel sistema e quegli attaccanti sono probabilmente la garanzia migliore in questo momento. Di seguito i convocati.

Portieri: Colombi, Contini, Lagonigro.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Indisponibili: Aglietti, Camporese, Fabbian, Gagliolo, Obi, Ricci.