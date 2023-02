La lupa incupisce lo Stretto, la Reggina lo schiarisce: gli amaranto tornano alla vittoria, 2-1 al Modena!

25 Febbraio 2023 15:42

La lupa di mare incupisce lo Stretto, ma ci pensa la Reggina a schiarire questo pomeriggio cupo, chiuso, nuvoloso. Siamo a Reggio, ma sembra di essere in Emilia (non ce ne vogliano i modenesi). In un momento soffertissimo e delicato, gli amaranto si tolgono un macigno pesantissimo e tornano a vincere: 2-1 al Modena al Granillo!. La partita. L’approccio è ottimo, quello solito. Come a Cittadella, ancora ispiratissimi Hernani e Menez, con qualche buon movimento di Strelec e un Rivas più nascosto dall’altro lato. E, dopo qualche buona occasione, è proprio sull’asse Strelec-Hernani che arriva il vantaggio, con Pierozzi bravo a buttarsi sulla ribattuta e a segnare, sfruttando la deviazione di un difensore. La Reggina ha in pugno gara e vantaggio, subisce le iniziative del Modena ma senza rischi verso la porta. Poi, la solita: primo tiro in porta e primo gol. Tremolada prova da fuori, tiro non irresistibile, Colombi è passivo e leggero, non respingendo quello che era un tiro parabilissimo sul suo palo. E così si va sull’1-1 all’intervallo.

Nella ripresa la Reggina non si disunisce e torna a macinare gioco… e gol. Azione insistita sulla trequarti, Menez si accentra e tira, Gagno para, c’è Strelec sulla ribattuta: è 2-1. Modena imbambolato, amaranto vicini al tris, ma il finale è di sofferenza. La Reggina, però, tiene e alla fine conquista tre punti pesantissimi. Un po’ surreale il finale, con gli ultras a chiamare la squadra sotto la Curva, inizialmente restìa dopo la contestazione post Pisa. Alla fine è il ds Taibi a unire tutti e portarli a ridosso della Sud. Di seguito il tabellino del match.

Reggina-Modena 2-1, il tabellino

Marcatori: 26′ Pierozzi (R), 39′ Tremolada (M), 59′ Strelec (R),

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara (91′ Liotti); Majer, Crisetig, Hernani; Rivas (66′ Canotto), Strelec (66′ Gori), Ménez (73′ Cicerelli). In panchina: Contini, Lagonigro, Bouah, Gagliolo, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi (88′ Renzetti); Magnino, Gerli (87′ Panada), Duca (73′ Mosti); Tremolada (73′ Giovannini), Falcinelli (73′ Bonfanti); Strizzolo. In panchina: Seculin, Mordini, De Maio. Allenatore: Attilio Tesser.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Marco D’Ascanio di Ancona e Giuseppe Maccadino di Pesaro. IV ufficiale: Dario Madonia di Palermo. VAR: Luca Banti di Livorno. A-VAR: Antonio Rapuano di Rimini.

Note – Spettatori 8 862, di cui 116 ospiti. Ammoniti: Duca (M), Silvestri (M), Pierozzi (R), Ponsi (M), Coppolaro (M), Hernani (R). Calci d’angolo: 4-9. Recupero: 1’pt;

Reggina-Modena, cronaca testuale live

90′ + E’ finita!!! Dopo un recupero monstre, la Reggina vince e si rilancia!!!

90’+ – Pericolosa punizione dal limite per il Modena.

90’+ – Inzaghi si cautela in questo finale: dentro Liotti, fuori Di Chiara (coi crampi).

90’+ – Espulso un componente della panchina del Modena! Animi tesi in questo finale.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

87′ – Giallo per Ponsi e per l’ex amaranto Coppolaro. Altro cambio per Tesser.

83′ – Traversa di Strizzolo! Netto anticipo su Terranova e colpo di testa a botta sicura, la palla si stampa sulla traversa ma Colombi c’era.

82′ – Ora è sofferenza, ma la Reggina prova a rispondere: Canotto vicino al tris.

73′ – Triplo cambio per il Modena, mentre Inzaghi inserisce Cicerelli per Menez.

70′ – Colombi si riscatta! Dopo l’erroraccio sull’1-1, il portiere respinge un corner un tiro a incrociare di Strizzolo!

68′ – Ancora un’occasione per la Reggina! Pasticciano difensore e portiere del Modena, ne approfitta Gori, che però si fa respinger il tiro in corner.

67′ – La Reggina sfiora il tris! Impatta bene Terranova da piazzato, non ci arriva Cionek a un passo.

65′ – Primo doppio cambio per Inzaghi: fuori Rivas e Strelec per Canotto e Gori.

63′ – Giallo per Pierozzi, punizione Modena.

59′ – LA REGGINA TORNA IN VANTAGGIO!!! Segna Strelec, bravo a buttarsi sulla respinta dopo il tiro di Menez.

53′ – Brutta botta per Strelec dopo il colpo: il giocatore rientra in campo dopo le cure mediche.

50′ – Ammonito Silvestri, che salta col gomito alto su Strelec. Proteste amaranto, che chiedono una sanzione più pesante.

46′ – Reggina-Modena, inizia la ripresa: si riparte dall’1-1, nessun cambio.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo al Granillo: 1-1 tra Reggina e Modena, a Pierozzi risponde Tremolada.

45′ – Un minuto di recupero.

39′ – Pareggio del Modena, al primo tiro in porta: segna Tremolada, erroraccio di Colombi, era un tiro parabilissimo.

35′ – Primo giallo del match: ammonito Duca, che ferma Terranova con le cattive.

26′ – REGGINA IN VANTAGGIO!!! Si sblocca il match a ridosso della mezz’ora: grande scambio nello stretto Strelec-Hernani, che va dentro, tira, palla respinta e piazza Pierozzi col piattone; la palla non è fortissima, ma entra con deviazione.

13′ – Nonostante la partenza della Reggina, il Modena è tutt’altro che passivo e prova a rispondere. C’è il terzo corner.

6′ – Primo corner, lo batte il Modena.

4′ – Ancora Reggina! Che partenza! Menez dentro per Hernani, che salta Gagno ma prende il palo. Era fuorigioco. Ma la partenza della Reggina è ottima.

3′ – C’è la prima occasione del match! Subito Reggina, con Majer che incrocia di destra, ma smanaccia Gagno.

1′ – Reggina-Modena, si parte: comincia il match del Granillo!

PRIMO TEMPO

Reggina-Modena, prepartita

Ore 13.21 – E’ entrata in campo la Reggina, con gli applausi del Granillo dopo l’annuncio dello speaker. Comincia il riscaldamento.

Reggina-Modena, formazioni ufficiali

Due novità per Inzaghi: Colombi rileva Contini e Strelec rileva Canotto, con Menez a sinistra e Rivas a destra. C’è Crisetig play, al posto di Fabbian, con Majer sulla mezz’ala. La difesa, eccetto l’estremo difensore, è come quella di Cittadella. Albero di Natale per Tesser, con Tremolada e Falcinelli dietro l’unica punta Strizzolo.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Majer, Crisetig, Hernani; Rivas, Strelec, Ménez. In panchina: Contini, Lagonigro, Bouah, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Bondo, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. In panchina: Seculin, Mosti, Bonfanti, Giovannini, Mordini, De Maio, Renzetti, Panada. Allenatore: Attilio Tesser.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Marco D’Ascanio di Ancona e Giuseppe Maccadino di Pesaro. IV ufficiale: Dario Madonia di Palermo. VAR: Luca Banti di Livorno. A-VAR: Antonio Rapuano di Rimini.