26 Febbraio 2023 14:24

E’ un day after dolce, quello di oggi, in casa Reggina. Come non si vedeva da qualche settimana, insomma. Per la società, per i calciatori, per mister Inzaghi, che ieri nel post gara si è detto ovviamente felicissimo nonché tranquillo. Solo qualche settimana fa, d’altronde, si era detto sicuro che la squadra avrebbe trasformato i fischi in applausi. E così, aggiornamento social per il tecnico: “I 3 punti sono la miglior medicina”, ha scritto Inzaghi.