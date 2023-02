Reggina-Inter 2-1 al Granillo e Lippi esonerato: l’aneddoto svelato da Marazzina dopo 23 anni

3 Febbraio 2023 18:19

1 ottobre 2000, prima giornata di Serie A, Granillo stracolmo per Reggina-Inter. In rimonta, dopo lo 0-1 iniziale di Recoba, i ragazzi di Colomba vincono per 2-1 grazie alle reti di Possanzini e Marazzina. Quella gara, rimasta nella storia amaranto dopo oltre 20 anni, è a suo modo storica anche per i colori nerazzurri, ma in negativo. Celebre e clamorosa, infatti, fu la conferenza del tecnico Marcello Lippi, che si sfogò apertamente e fu esonerato poco dopo da Moratti.

A ritornare su quell’episodio è proprio l’autore del gol del 2-1, Massimo Marazzina, ospite di Sportitalia. L’ex attaccante ha raccontato un aneddoto accaduto l’anno dopo quel gol, ma che fa riferimento alla sfida di Reggio. “Lippi l’ho ritrovato mille volte, gli ho fatto tanti gol. L’ho incontrato l’anno dopo, con il Chievo, alla terza di campionato, quando vincevamo 2-0 a Torino con due gol miei e poi abbiamo perso 3-2. Prima della partita ci siamo incrociati, l’ho salutato e gli ho detto ‘mister mi scusi per quanto accaduto l’anno scorso, per il casino che le ho provocato’. E lui mi ha risposto: ‘no guarda, grazie, mi hai fatto un favore“.