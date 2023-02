Reggina, altra defezione in difesa: si ferma anche Gagliolo

14 Febbraio 2023 14:45

Un’altra defezione in casa Reggina e ancora in difesa, reparto che ha già perso Camporese per qualche settimana. Secondo quanto verificato, infatti, si è fermato anche Riccardo Gagliolo, uscito anzitempo dal campo sabato contro il Pisa dopo aver giocato sulla fascia sinistra. Ancora da definire la natura dell’infortunio, ma dovrebbe trattarsi di un problema al flessore sinistro. Inzaghi, nel post gara, aveva affermato che il difensore non era al meglio e anche per questo è stato sostituito. Nelle ultime settimane, e soprattutto a Palermo, ha commesso errori evidenti. E’ necessario che ritrovi lo smalto del girone d’andata, dove è risultato tra i migliori. Il giocatore dovrebbe così saltare qualche partita, almeno due, e dunque Cittadella e Modena. Pronti Terranova e Cionek, già coppia centrale sabato, con Loiacono in preallarme e in attesa del rientro di Camporese.

A comunicare il problema fisico del giocatore ci pensa anche il club, con una nota ufficiale: “la Reggina – si legge – comunica che il calciatore Riccardo Gagliolo si è sottoposto oggi ad esami medico strumentali che hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero verranno comunicati dopo il primo ciclo di cure fisioterapiche. Prosegue, inoltre, il monitoraggio delle condizioni di Michele Camporese e Federico Ricci. Il difensore sta svolgendo lavoro personalizzato e la prossima settimana potrebbe tornare a lavorare insieme ai compagni, mentre l’esterno offensivo, sempre la prossima settimana, dovrebbe iniziare a lavorare sul campo”.