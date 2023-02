Reggina, tocchi di prima e grandi giocate. E Inzaghi approva e riposta: “spettacolo” | VIDEO

27 Febbraio 2023 13:51

La Reggina sabato è tornata alla vittoria, dopo quattro stop consecutivi. Lo ha fatto battendo il Modena, meritatamente, e facendo vedere per buona parte anche grandi giocate, buona tecnica, tocchi di prima, grande velocità nel palleggio. Merito soprattutto di gente come Hernani e Menez, in palla e ispirata, come già visto nel primo tempo a Cittadella, ma anche dei vari Crisetig, Majer, Di Chiara, Strelec, quest’ultimo entrato in entrambe le reti di sabato.

In una Instagram Story che circola sui social, sono racchiuse in pochi secondi alcune di queste giocate, belle da vedere e da gustare. Un utente ha postato il breve video, scrivendo “che spettacolo” e taggando Inzaghi. Non si è fatto attendere il “repost” del mister, che ha approvato e apprezzato il video e le giocate, che sono anche farina del suo sacco. La velocità di manovra e i ritmi alti, visti specie nei primi minuti di primo e secondo tempo di sabato ma a sprazzi anche in buona parte di questo campionato, sono un’arma che sa di poter usare quando in rosa si ritrova con alcuni calciatori che tecnicamente hanno poco a che fare con la B. Di seguito il video.