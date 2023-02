Reggina, buone notizie: Galabinov torna in campo, esordio stagionale con la Primavera

3 Febbraio 2023 15:21

Atteso, voluto e quasi pronto al rientro. Andrej Galabinov è sulla via del recupero dopo il lungo e brutto stop accusato questa estate. Il possente centravanti bulgaro, capocannoniere della Reggina nella scorsa stagione, domani tornerà ufficialmente in campo per la prima volta quest’anno. Lo farà con la Primavera, impegnata a Ravagnese alle ore 10.30 contro l’Imolese. Lo comunica il club sui social. Per l’attaccante ci sarà l’occasione di saggiare il campo e ritrovare la condizione, cosicché tra qualche settimana possa tornare definitivamente utile a Inzaghi al centro dell’attacco. Oggi in conferenza il ds Taibi ha affermato che nel giro di un mese potrà essere pienamente ristabilito al massimo della forma.