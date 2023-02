Reggina, l’ex General Manager Fabio De Lillo a Radio Gamma No Stop

2 Febbraio 2023 16:23

L’ex General Manager della Reggina Fabio De Lillo sarà ospite oggi, giovedì 2 febbraio, alle ore 18.30, su Radio Gamma No Stop, nel corso di Diretta Studio, il contenitore giornalistico curato dal Direttore Responsabile Gianni Agostino in onda ogni martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.40 e in riedizione il mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 14.40. Nella puntata odierna, come detto, l’ex General Manager amaranto, diventato poi amministratore del club per facilitare il passaggio delle quote societarie della Reggina da Luca Gallo a Felice Saladini. Con lui, ovviamente, all’interno della puntata si parlerà di Reggina.