Reggina, cena di gruppo. Il selfie di Inzaghi: “uniti come prima e più di prima”

23 Febbraio 2023 21:50

La Reggina c’è, è viva, è unita e non molla nulla. Lo dimostra l’abbraccio di Fabbian a Inzaghi dopo lo 0-1 di Cittadella, lo dimostrano le parole di oggi in conferenza stampa di Di Chiara, che ha ribadito la grande voglia, forza e unione del gruppo: “il mister è una grande persona, noi siamo con lui e lui con noi”. Insomma, pochi dubbi, ma forse non ci sono mai stati. Per sicurezza, però, cena di gruppo con Inzaghi a capotavola. Tutta la squadra, questa sera, è a cena in un noto locale di Reggio; ci sono anche il mister e il ds Taibi. E lo stesso Inzaghi posta la storia su Instagram: “uniti come prima e più di prima”.