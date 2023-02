Reggio, la storica Associazione Teatrale “Luna Gialla” chiude i battenti dopo 25 anni: “è un giorno triste”

26 Febbraio 2023 16:11

“‘Buonasera cari spettatori, questa sera l’associazione culturale Luna Gialla vi presenta il nuovo spettacolo'”… Avremmo voluto tanto che fosse questo l’incipit di questo comunicato, ma non è così, anzi cari amici non sarà mai più così. Senza troppi preamboli scriviamo per comunicare a tutti che la Luna Gialla chiude i battenti“. Comincia così il messaggio triste e amaro della storica “Luna Gialla”, la quale comunica di aver chiuso i battenti dopo 25 anni. Associazione Culturale e Compagnia Teatrale di Pellaro, guidata dal Presidente Angelo Latella, ha annunciato questa decisione ufficialmente qualche ora fa.

“Dopo aver lanciato la bomba ci prendiamo un attimo per riflettere insieme – spiega l’Associazione nella nota – È dal lontano 1998 che la nostra avventura è iniziata, 25 anni di risate, di cultura, di salvaguardia della vernacolo reggino e perché no, anche di sorrisi amari di riflessione. In tutti questi anni abbiamo avuto modo di esprimere la nostra passione sui palcoscenici amatoriali di tutta la nostra regione, e abbiamo anche avuto il piacere di ospitare tanti cari amici che hanno condiviso con noi l’entusiasmo e l’amore per la recitazione. Potremmo ora dire che le ragioni della nostra chiusura sono da imputare al fatto che negli ultimi anni nella nostra città l’attenzione verso l’organizzazione di eventi artistici e culturali è stata totalmente assente e sicuramente ciò non ci è stato di aiuto, ma abbiamo sempre fatto in modo di contare unicamente sul nostro impegno e la nostra passione quindi non è stato questo il motivo principale che ha causato la fine della Luna Gialla”.

Le motivazioni sono altre, come si legge nel comunicato: “Forse il motivo principale è che non abbiamo più trovato l’entusiasmo della gente, o meglio non abbiamo più trovato persone disposte ad impegnarsi a mettersi in gioco. Negli ultimi anni la frase ricorrente che mi hanno rivolto parenti e amici è stata ‘Ma non FATE più teatro? Ci divertivamo tanto a vedervi”…. la mia provocatoria risposta era sempre “Ti piacerebbe partecipare? Vorresti aiutarci a mettere in scena uno spettacolo? Abbiamo bisogno di attori”…. beh cari amici la risposta era sempre e solo la stessa “Ioooo? Noooooo non posso, non ho tempo è troppo impegnativo”. Che sia impegnativo lo sappiamo, lo sappiamo molto bene, ma vedete è proprio da quell’impegno che nascevano quelle rappresentazioni che tanto vi piacevano e che tanto vi divertivano, e se oggi chiudiamo la nostra attività il motivo principale è che non abbiamo più trovato nessuno disposto a condividere il nostro entusiasmo e la nostra passione per il teatro. Forse è davvero passato di moda come dice qualcuno, forse i tempi sono cambiati, non sappiamo se sia davvero così, sappiamo solo che è un giorno triste”, si conclude amaramente la nota.