Gli occhi di Real Time su Reggio Calabria: scelto il vincitore di “Cake Star”, la sfida tra 3 pasticcerie

17 Febbraio 2023 23:05

Un venerdì sera dal sapore reggino su Real Time, uno dei canali tv che affida molto spazio a storie di vita reale, intrattenimento, quotidianità e programmi culinari. Le telecamere sono arrivate a Reggio Calabria per il programma “Cake Star”, in cui tre pasticcerie della città si sono sfidate a colpi di dolci, specialità e stelle, il metro di giudizio per le votazioni. Protagonisti “Sottozero”, “Dolce Capriccio” e “All Black”, coi rispettivi titolari Enzo, Melina e Luana. Come nel più famoso “4 Ristoranti”, tutti e tre i pasticceri – accompagnati dai conduttori Damiano Carrara e Tommaso Foglia, assaggiatori e ago della bilancia per possibili ribaltoni nelle votazioni – si sono seduti al tavolo degli avversari, all’interno dei locali, per assaggiare le specialità e giudicare gusti, sapori e arredamento di interni ed esterni.

La classifica provvisoria, con le sole votazioni dei pasticceri, ha messo al primo posto “Sottozero” con 19 stelle, “Dolce Capriccio” con 17 e “All Black” con 16. I giudizi dei due conduttori hanno difatti confermato la graduatoria, con la vittoria della puntata da parte di Enzo Pennestrì di “Sottozero”, con 41 voti. A seguire Melina di “Dolce Capriccio” con 38 e Luana di “All Black” con 35. Felice e commosso Pennestrì, che ha ricevuto dal programma un assegno di 2 mila euro da investire nella propria attività.