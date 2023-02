Quanto hanno speso i calabresi in luce e gas nel 2022? Bollette quasi raddoppiate: i numeri

14 Febbraio 2023 13:33

Facile.it ha stilato un’analisi relativa ai costi dei calabresi per quanto riguarda luce e gas nel 2022. Dal rapporto emerge un netto aumento delle bollette rispetto all’anno precedente. A parità di consumi, le famiglie residenti nella punta dello stivale hanno speso per la sola bolletta elettrica 1.462 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.286 euro per il gas (+57%). In pratica, quasi 3 mila euro a famiglia, per la precisione 2.749, rispetto ai 1.520 dell’anno precedente. Un valore quasi raddoppiato.

Nell’analisi tra province, emergono numeri differenti. Per quanto concerne l’energia elettrica, al primo posto per consumi c’è Crotone, con un consumo medio a famiglia rilevato pari a 3.535 kWh. Considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 1.722 euro. Al secondo posto c’è Reggio (1.600 euro, 3.284 kWh). Valori inferiori alla media regionale per Catanzaro (1.404 euro, 2.882 kWh) e, a brevissima distanza, Vibo (1.397 euro, 2.867 kWh). Chiude la classifica Cosenza, provincia che, nel 2022, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.744 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (1.337 euro).

Riguardo ai consumi di gas, c’è sempre Crotone al primo posto, con 1.510 euro di media a fronte di un consumo di 1.181 smc. Segue, a breve distanza, Cosenza (1.503 euro, 1.175 smc). Continuando a scorrere la classifica calabrese si posizionano Vibo (1.224 euro, 957 smc) e Catanzaro (1.186 euro, 927 smc). Chiude Reggio dove sono stati messi a budget per il gas 825 euro (645 smc).