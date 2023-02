10 Febbraio 2023 19:16

So allarga lo scandalo Qatargate. Mandato d’arresto per europarlamentaredel Partito Democratico, Andrea Cozzolino ma sia a Bruxelles che a Napoli non è stato trovato

I finanzieri si sono recati presso l’abitazione al Vomero, ma l’europarlamentare del Pd sarebbe impegnato da diverse ore in alcuni accertamenti clinici, secondo quanto riferito dal suo avvocato italiano Federico Conte.