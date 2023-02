Qatargate: si allarga lo scaldalo, probabile coinvolgimento di altri europarlamentari | NOMI

16 Febbraio 2023 12:21

L’indagine “Qatargate” sulla presunta corruzione per traffico di influenza da parte del Qatar e del Marocco nel Parlamento europeo si sta allargando. Le eurodeputate Maria Arena e Alessandra Moretti (Pd) sarebbero coinvolte nello scandalo in cui sono stati arrestati gli italiani Panzeri, Cozzolino ed il belga Tarabella. “Ho sempre votato contro il Qatar e non ho mai partecipato a riunioni su questo argomento. I miei comportamenti parlano chiaro. È una cosa pazzesca, l’importante è che venga chiarita subito”, afferma all’Ansa, Alessandra Moretti.