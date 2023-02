Follia in PSV-Siviglia: tifoso entra in campo e attacca Dmitrovic, il portiere lo stende! | VIDEO

23 Febbraio 2023 23:21

È il giovedì di Europa League ma sembra UFC. Incredibile quanto successo durante PSV-Siviglia, interessante gara dei sedicesimi del torneo che vedeva gli olandesi costretti a rimontare il 3-0 subito all’andata in Andalusia. Partita molto sentita, in particolar modo per qualche tifoso che ha deciso di dare di matto. Un supporter olandese, infatti, ha deciso di fare invasione di campo e andare dritto dal portiere degli spagnoli per aggredirlo.

Un gesto sconsiderato… per la sua incolumità. Marko Dmitrovic, estremo difensore del Siviglia, è un gigante di 192 cm per 90 kg, un colosso che se si togliesse i guanti potrebbe tranquillamente indossare i guantoni su un ring. Dopo il primo colpo subito, infatti, il portiere ha immediatamente reagito mettendo al tappeto il tifoso per poi immobilizzarlo fino all’arrivo della sicurezza che ha evitato il peggio.