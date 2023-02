Problematiche idriche a Reggio Calabria, il Consigliere Barreca: “vi spiego come stanno le cose”

3 Febbraio 2023 16:22

“In città sono presenti alcune criticità, ma stiamo lavorando per ridurre queste aree con problemi. Le principali sono soprattutto sulle perdite stradali, questo ci porta a delle complicazioni per quanto riguarda la pressione, ma stiamo lavorando giornalmente per ripararle”. Così, ai microfoni di StrettoWeb, il Consigliere Comunale di Reggio Calabria, Delegato al Settore Idrico, Francesco Barreca, a margine dell’incontro con Paola De Micheli presso la sede reggina del PD di questa mattina. Barreca ha risposto ad alcune domande relative alle problematiche idriche di queste settimane in città. “Nei giorni scorsi ci sono state delle lamentele per quanto riguarda l’acqua nella zona sud – ha detto ancora – ma questo è stato dovuto al fatto che abbiamo collegato una grossa linea idrica nuova che partiva dall’incrocio del viale Europa fino al Ponte di San Pietro, lì abbiamo dovuto collegare le stradine collaterali facendo delle ordinanze per comunicare ai cittadini che sarebbe mancata l’acqua”.

Poi il Consigliere volge lo sguardo avanti e annuncia alcune gare a cui il Comune sta partecipando. “Giorno 9 ci sarà una gara in cui porteremo finalmente due nuove autobotti in città, che speriamo venga assegnata. Abbiamo assegnato una gara da 2 milioni di euro all’impresa Stacchio per la rifunzionalizzazione di tutti i quadri elettrici, dei pozzi e dei serbatoi. Abbiamo in corso una gara per assegnare 7 nuovi lotti idrici per quasi 4 milioni e 600 mila euro e stiamo facendo un’ulteriore gara per tre pozzi nuovi di adduzione e per attivare serbatori al momento bloccati”, ha aggiunto. Di seguito il video con l’intervista completa.