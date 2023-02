Primarie Pd: chiusi seggi, al via lo spoglio. Chi vincerà tra Bonaccini e Schlein? | LIVE

26 Febbraio 2023 20:52

Urne chiuse per le primarie del Partito Democratico. “Una grande festa di democrazia e partecipazione”, assicura il segretario uscente Enrico Letta, che lascerà il posto, tra qualche ora, al vincitore tra i candidati Stefano Bonaccini o Elly Schlein. In ballo con le primarie ci sono la linea politica e le alleanze: una più riformista, quella di Bonaccini, aperta alla collaborazione con Renzi e Calenda. Alla quale Schlein contrappone una linea più di sinistra, dura contro il governo Meloni. StrettoWeb seguirà in diretta lo scrutinio.

Schlein avanti in Lombardia e Lazio

Elly Schlein sarebbe avanti a Milano e in Lombardia così come a Roma e nel Lazio. E’ quanto si apprende da fonti dem mentre lo spoglio è ancora in corso.

Provincia di Roma (dato parziale: 1048 voti) – Schlein: 63,2%; Bonaccini: 36,8%. Provincia di Milano (dato parziale: 4497 voti) – Schlein: 68,8%; Bonaccini: 31,2%.

I primi dati reali

Nel seggio all’estero, con le urne che si sono chiuse alle 18:00, è in netto vantaggio Elly Schlein rispetto a Stefano Bonaccini. Ancora il dato è molto parziale.

Gentiloni vota a Bruxelles

Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni annuncia sui social di aver votato alle primarie del Pd. “Votato ora a Place Flagey a Bruxelles. Affluenza alta!”, scrive su twitter.

Pd: alle 17 in Puglia superati i 55 mila votanti

In base alle proiezioni del Pd, in Puglia alle 17 sono stati superati i 55 mila voti e ci si avvicina a quota 60mila. Lo conferma all’Ansa il segretario regionale Domenico De Santis. Il Partito democratico pugliese punta a raggiungere quota 85mila votanti, alle 20 i seggi chiuderanno e inizierà lo spoglio.

Orlando: “bella giornata di democrazia”

“Una bella giornata di democrazia e partecipazione. Ho votato oggi nella mia città. C’è ancora tempo per farlo sino alle ore 20. Per costruire un’alternativa al governo più a destra della storia repubblicana”. Così Andrea Orlando su Facebook.

Letta: “sono soddisfatto”

“Un grande segno di successo e soddisfazione è vedere che il percorso per arrivare alle primarie è stato quello giusto, nonostante le critiche. Non sarebbe stato giusto farlo subito, a botta calda, dopo le politiche”, afferma Enrico Letta.

De Micheli: “ho votato, ma il mio pensiero alla tragedia di Crotone”

“Oggi ho votato per il futuro del Pd, ma il mio pensiero è rivolto alle vittime della tragedia di Crotone”. Lo scrive su Twitter la candidata alla segreteria del Pd, Paola De Micheli.

Pd: “alle 13 hanno votato quasi 600mila persone”

“I dati ci dicono che alle 13 hanno votato 598.121 elettori alle primarie del Pd“. Lo ha annunciato Silvia Roggiani, a Mezz’ora in più. “È un dato molto importante”, rimarca Roggiani.

Boccia: “unire la sinistra”

“Anche oggi il popolo democratico ci sta dimostrando quanto è forte la voglia di partecipazione democratica. È sempre bello vedere gli elettori di centrosinistra in fila ai seggi. Chiedono unità a sinistra e il coraggio di allargare il fronte per battere le destre che con i suoi provvedimenti continua a colpire i più deboli e strizzare l’occhio ai furbetti”, afferma Francesco Boccia.

Franceschini ringrazia Letta: “Si è preso colpe non sue”

“Grazie a Letta per avere portato il Pd a questa giornata con tenacia, intelligenza politica e generosità, subendo mesi di attacchi, cattiverie e prendendosi colpe non sue“, scrive Dario Franceschini su Twitter.