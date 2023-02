Primarie Pd: il sondaggio, ecco chi vince tra Schlein e Bonaccini

22 Febbraio 2023 10:24

Tutto pronto per le primarie del Partito Democratico che decreteranno il nuovo leader. Si voterà dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e per esercitare il diritto sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità, contribuendo alle spese dell’organizzazione. Potranno votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste ultime categorie devono preregistrarsi sulla piattaforma delle Primarie del Partito Democratico inserendo la documentazione richiesta. Avranno diritto di votare solo coloro che dichiareranno di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e che accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

Per quanto riguarda i sondaggi, secondo Winpoll, vincerebbe Elly Schlein con il 56,3%, dietro il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini con il 43,7%. Sono dei numeri in controtendenza rispetto agli altri sondaggi, che vedono Bonaccini avanti. Qualche giorno e sapremo chi sarà il nuovo leader dei Dem.