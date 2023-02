Primarie Pd, Fassino a Rende: “Bonaccini è la persona giusta a guidare il Partito”

21 Febbraio 2023 16:51

Tour in Calabria per Piero Fassino, esponente di spicco del Pd ed ex sindaco di Torino. Il suo giro è iniziato dalla Biblioteca civica di Rende: “Bonaccini? Mi pare sia il candidato che meglio rappresenta il segretario di cui abbiamo bisogno. Ha una esperienza politica solida ed è cresciuto nella politica, sa che cos’è un partito e sa quindi come rilanciarlo e guidarlo. Inoltre, ha dimostrato di essere un ottimo uomo di governo, sta facendo benissimo il presidente dell’Emilia Romagna”.

“Sulla composizione delle liste in appoggio a Stefano Bonaccini, abbiamo puntato molto su giovani donne e competenze, perché la sua mozione vuole rinnovare radicalmente il Partito Democratico. Parliamo di un nuovo Pd, che apre un ciclo nella sua vita politica ed abbiamo bisogno di energie fresche”, conclude Fassino.