Primarie Pd: i primi dati sull’affluenza. Letta: “è una grande festa”

26 Febbraio 2023 18:24

Quasi 600mila persone. È il numero dei votanti che alle 13 si sono recati ai gazebo delle primarie del Partito Democratico per scegliere il nuovo segretario. A fornire i primi dati sull’affluenza è il Nazareno, ricordando che i gazebo chiuderanno stasera alle 20.“Una grande festa di democrazia e partecipazione, supereremo ampiamente il milione di partecipanti”, assicura il segretario uscente Enrico Letta, che lascerà il posto al vincitore tra i candidati Stefano Bonaccini o Elly Schlein.

Per esercitare il voto sarà necessario presentarsi muniti di un documento di identità, contribuendo alle spese dell’organizzazione. Potranno votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Avranno diritto di votare solo coloro che dichiareranno di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e che accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Sono 5.500 i gazebo che il Pd ha messo a disposizione in tutta Italia.