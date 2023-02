Primarie Pd, Musolino: “il popolo democratico è vivo”

27 Febbraio 2023 10:12

“Elly Schlein ha vinto. Complimenti – anche dal profondo Sud – a Stefano Bonaccini per una battaglia congressuale serena e avvincente. Ha vinto la voglia di cambiamento e di serietà, ha vinto il popolo Democratico che vuole governare il Paese e battere le Destre sui temi del lavoro , dei diritti e della tutela degli emarginati, ha vinto il Centrosinistra libero, senza padroni, ne’ padrini. Ha vinto il Noi sulla cultura dell’Io, dell’Unico, del solo. Ha vinto, dunque, il mondo progressista, autenticamente riformista, laburista, popolare, vicino ai lavoratori e ai deboli. Ha vinto la fede di chi ci crede nonostante tutto e tutti, per il bene collettivo e dei più bisognosi”. E’ quanto afferma in una nota Enzo Musolino, segretario cittadino del Pd di Villa San Giovanni.

“Ha vinto anche il Circolo di Villa San Giovanni in tutte le sue componenti: ha vinto il lavoro del nuovo Direttivo (con Tedesco, De Marco, Bulsei), la passione di Lina Vilardi che si e’ spesa con la sua candidatura all’Assemblea Nazionale e che ha dato lustro ai Democratici dello Stretto; ha vinto un Territorio – quello di Villa e diritto il Sud – che agogna sviluppo e rigenerazione politica, ha vinto la compiuta riconoscibilità di una Comunità politica che non si arrende allo status Quo e che vuole di più e di meglio. Ha vinto chi ha deciso di esserci e di non nascondersi dietro calcoli politicistici, con coraggio e forza. Viva il Nuovo Partito Democratico”, conclude Musolino.