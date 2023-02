Primarie Pd, a Messina vince (di poco) Bonaccini: tutti i voti comune per comune | DATI

26 Febbraio 2023 22:01

Terminato lo spoglio in provincia di Messina delle primarie del Partito Democratico. In riva allo Stretto, seppur di poco, ha prevalso Stefano Bonaccini, il governatore dell’Emilia Romagna, sceso in campo per la segreteria Dem. Ha comunque ottenuto un ottimo risultato Elly Schlein, parlamentare ed ex vicepresidente proprio di Bonaccini. Complessivamente nel territorio peloritano Bonaccini ha ottenuto 3.063 voti, pari al 51,46%, mentre Schlein si è fermata a 2.809 preferenze, pari al 48,54%.

Da segnalare la vittoria di Schlein a Messina città, mentre Bonaccini si impone in numerosi comuni della provincia, come si può notare dalla tabella in basso. A livello nazionale si prospetta una lunga notte, pare probabile una lotta voto a voto tra i due candidati.