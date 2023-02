Primarie Pd, il finto elettore che a Brescia vota 5 volte | VIDEO

27 Febbraio 2023 19:26

Ad ogni tornata delle primarie del Partito Democratico si scova sempre in rete video o foto di storture del sistema del voto. Un gruppo di destra della Lombardia, “Brescia ai bresciani”, sulla propria pagina facebook, ha pubblicato un video in cui un finto elettore dem vota ben 5 volte.

Il gruppo scrive: “a Brescia un nostro militante è andato a votare tranquillamente in diversi seggi cittadini del PD per dimostrare ancora una volta di quale farsa si tratti. Il partito anti-italiano per eccellenza dell’invasione cercata, della svendita delle nostre industrie, del classismo arcobaleno. Abbiamo dato la nostra preferenze a Elly Schlein, in tutti e 5 i seggi, in onore del suo zaino rubato a Brescia in quel mondo reale che lei non conoscerà mai. Noi siamo Italiani, il PD fa di tutto per farcelo dimenticare. Non farti fregare”.