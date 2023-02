Primarie Pd: domenica gazebo a Piazza Calabrò a Villa San Giovanni

22 Febbraio 2023 09:15

“Si terranno domenica 26 febbraio, in Piazza G. Calabro’ (già Piazza dei Parlamenti), presso l’associazione La Cave, le Primarie – aperte a tutti i simpatizzanti, sostenitori ed elettori del Partito Democratico – per scegliere il nuovo Segretario nazionale e i Delegati all’Assemblea Nazionale. Si voterà dalle 8 alle 20 e per esercitare il diritto sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità, contribuendo con due euro alle spese di organizzazione”. E’ quanto afferma Enzo Musolino, segretario cittadino del Partito Democratico di Villa San Giovanni.

“Potranno votare gli amici e i compagni residenti a Villa SG, Campo Calabro e Fiumara. Potranno votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste ultime categorie devono preregistrarsi sulla piattaforma delle Primarie del Partito Democratico inserendo la documentazione richiesta. Si ricorda che avranno diritto di concorrere a questo importante appuntamento democratico solo coloro che dichiareranno di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e che accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”, conclude la nota.