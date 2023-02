Primarie Pd, i dati definitivi: Schlein oltre il 70% nelle città più ricche, a Bonaccini i voti del Sud povero e marginale

27 Febbraio 2023 19:09

Avvenuto poco fa il passaggio di consegne al Nazareno tra Enrico Letta ed Elly Schlein, arrivano i dati definitivi sull’affluenza e sulle percentuali. La Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico ha reso noti i dati definitivi: votanti: 1.098.623, di questi hanno scelto Schlein 587.010 (53,75%), Bonaccini 505.032 (46,25%).

La cosa che balza agli occhi in maniera chiara è che Schlein è oltre al 70% nelle città più ricche, mentre a Bonaccini va il consenso del Sud povero e marginale. Il Governatore emiliano vince con percentuali superiori al 60% in Basilicata, Calabria, Campania e Molise, sopra il 55% in Emila Romagna, Puglia e Sardegna. Praticamente pari voti con la vincitrice in Abruzzo. Risultato più alto per Elly Schlein in Valle D’Aosta con il 70%. A Salerno Bonaccini è al 76%, con record a Capaccio con circa 1.000 voti (su 1500 delle scorse politiche) tutti per Bonaccini. Trieste è invece la provincia migliore per Elly Schlein con il 74%. Sopra il 70% anche a Genova e Versilia-Viareggio.