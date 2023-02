Primarie Pd: confronto in tv per Schlein-Bonaccini, divergenze e affinità

20 Febbraio 2023 22:12

Confronto in tv per Stefano Bonaccini ed Elly Schlein in vista delle primarie del Partito Democratico di domenica prossima (si voterà dalle 08:00 alle 20:00). I due contendenti alla segreteria del Pd hanno superato il primo turno del voto degli iscritti che ha coinvolto 150 mila persone. Da rimarcare che, fino a qualche mese fa, Schlein era il vice di Bonaccini alla guida dell’Emilia Romagna.